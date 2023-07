Fête de la science et journée des mathématiques

Le semaine des mathématiques 2023 s'est déroulée cette année au CUFR du 14 au 17 mars.

Au programme :

Mardi 14/03 matin (9h-12h) au CUFR

- Ateliers pour les scolaires et les collégiens « Menu des mathématiques » proposés par les étudiants du DU et du Master MEEF mathématiques.

- Présentations de travaux des étudiants MEEF 1 er degré et 2 nd degré :

-- Comment aider les élèves des cycles 2 et 3 à acquérir des compétences pour résoudre des problèmes?

-- Evaluation par contrat de confiance : pertinence et limite

-- Théorie mathématique du transport topologique pour des modèles unitaires sur réseaux

- conférence de Karim Bouasla (IREM de La Réunion) : les automatismes aux cycles 3 et 4

- conférence de Pascal Dorre (IREM de La Réunion) : l'acquisition des automatismes

- Tournoi de jeu HEX organise par les étudiants de l'atelier jeux de l'IREMIS

Résumés des conférences

Mardi 14 mars :

Bensoumeitte TOYBOU (Professeur stagiaire 2ème année M2 MEEF 2D MATH) : Évaluation par contrat de confiance (EPCC)

Durant mes premières années comme professeur de mathématiques, j'ai souvent été confronté à un défi commun à de nombreux enseignants : le manque de travail personnel des élèves. En effet, les élèves semblent motivés et compétents en classe, mais leurs résultats aux évaluations sont généralement décevants. Leur travail parait s’arrêter au sein des murs de la salle de classe. Cette situation peut être déstabilisante pour les enseignants qui cherchent à fournir un enseignement de qualité et à aider les élèves à progresser. Pour répondre à cette situation, j’ai mis en place l’Évaluation Par Contrat de Confiance (EPCC).

Crée et théorisé par André Antibi, chercheur et didacticien en mathématiques, l’EPCC se présente comme une solution efficace à ce défi. Cette approche met l'accent sur la responsabilité et la confiance en soi des élèves, en les encourageant à atteindre leurs objectifs d'apprentissage. Les évaluations sont alors utilisées pour inciter les élèves à travailler et à développer une appétence pour celui-ci.

Ainsi mon mémoire de recherche questionne ce lien de la manière suivante : en quoi l’EPCC, en mathématiques, assure-t-elle la réussite des élèves à travers une dévolution réussie au travail personnel ?

Pour apporter réponse à cette problématique, trois hypothèses sont mises à l’épreuve :

• L’EPCC améliore les résultats des élèves qui travaillent.

• L’EPCC incite les élèves à travailler beaucoup plus.

• L’EPCC améliore le rapport à l’évaluation des élèves : ils sont moins stressés et plus confiants.

OISSILA HAMADA M'SA et Nema BACO MEEF1D 2è : Comment aider les élèves des cycles 2 et 3 à acquérir des compétences pour résoudre des problèmes ?

MMADI Mohamed Mouneime : Théorie mathématique du transport topologique pour des modèles unitaires sur réseaux

Nous contribuons à la recherche mathématique des modèles unitaires sur réseaux par lesquels nous entendons un système dynamique quantique par un opérateur unitaire U défini sur l2(G;C2)où G est un ensemble dénombrable de sommets d'un graphe infini. Les orbites du système sont définis par les itérations Z∋n→Un ψ avec ψ∈l2(G;Cd) la condition initiale.

Par transport, nous entendons l'apparition d'un spectre absolument continu de l'opérateur U et on dit qu'il est topologique lorsque ce spectre est paramétré par un indice.

L'immense activité scientifique actuelle concernant les propriétés de transport topologique est animé par la volonté de mettre au point des matériaux tridimensionnels à température ambiante avec des propriétés de conductance dirigées par des résistances négligeables. Ceci est analogue à ce qui est connu pour l'effet Hall quantique qui est un phénomène qui se produit en deux dimensions à base température en présence d'un champ magnétique intense. Ces matériaux, appelés isolants topologiques, sont isolateurs à l'intérieur et conducteur à la surface, agissant ainsi comme un câble en plastique épais recouvert d'une couche de métal, sauf que le matériau est en fait le même.

Mercredi 15 mars :

Karim BOUASLA (IREM de La Réunion) : Développer la maîtrise et le suivi des acquisitions des automatismes au cycle 3 et au cycle 4.

Faire des mathématiques, c’est résoudre des problèmes, mais pour résoudre ces problèmes, les élèves doivent disposer d’automatismes, permettant de libérer la charge mentale. La notion d’automatismes, présente dans le rapport Villani-Torossian et le plan Mathématiques, est désormais présente dans tous les programmes du premier et second degré. Or dans les classes, nous constatons que les élèves oublient très vite ces connaissances ou savoir-faire qu’ils devraient avoir automatisés.

• Comment favoriser et développer l’acquisition d’automatismes à travers des activités ritualisées visant à consolider les connaissances, stratégies et procédures ?

• Comment mettre en place un suivi de l’acquisition des automatismes et quels outils de remédiation proposer aux élèves ?

Pascal DORR (IREM de La Réunion) : Les guides de survie au service de l’apprentissage des mathématiques au cycle 3, au cycle 4 et en seconde.

Les constats du quotidien montrent souvent que de nombreux élèves sont bloqués face à un énoncé lors d’une activité en classe, lors d’une évaluation ou lors de la réalisation d’un travail en temps libre. Certains parents souhaitent aider leurs enfants, mais ils n’ont pas toujours le bon vocabulaire, la bonne formule, la “bonne rédaction” ou la “bonne méthode”. Par ailleurs, au cours d’un cycle, l’enseignant “n’a pas toujours le temps” de revenir sur toutes les notions déjà vues et encore moins sur celles abordées au cycle précédent.

• Comment les guides de survie permettent-ils d’apporter une solution à ces écueils ?

• De quelles manières peuvent-ils être utilisés comme support pour favoriser l’entrée des élèves dans les apprentissages en mathématiques, tout en leur faisant prendre conscience de la continuité et des attentes de fin de cycle ?

La 31e fête de la science s'est déroulée à Mayotte du 10 au 27 novembre 2022. Son thème : le climat, on en parle ?

Merci à Alain Busser, David Pouvreau et Patrick Schilli pour leur participation.

L'IREMIS a proposé à cette occasion des ateliers, des expositions et des conférences.

Au programme :

Mercredi 16/11 après-midi (14h-17h) au CUFR salle 9

- conférence d'Ivan Riou

- conférence de Solym Manou-Abi

- conférence de David Pouvreau

- conférence d’Alain Busser

- conférence de Patrick Schilli

- exposition(s)

- ateliers jeux en libre accès

- atelier alquerkonane à 10h

Résumés des conférences

conférence d'Ivan Riou

Titre : Conjecture de Collatz, Conway-maps et gamme musicale

Résumé :

La conférence proposée fait la synthèse de deux articles écrits par l’auteur. Le premier a été publié dans le numéro de Quadrature d’octobre 2021. Quant au second, il paraîtra prochainement sur le site CultureMath.

Après avoir dégagé les intérêts d’une représentation des nombres sur le cylindre puis sur le cône, l’exposé aura principalement pour objectif de mettre en lumière les liens étroits qui existent entre la suite de Collatz et la gamme musicale. Les suites étudiées seront représentées sur des spirales de base 2.

conférence de Solym Manou-Abi et Jean-Berky Nguala

Titre : Temps d’apprentissage hors temps scolaire, niveau en mathématiques des élèves à Mayotte : étude statistique et didactique

Résumé :

Dans le cursus scolaire, les sciences d’une manière générale, singulièrement les mathématiques sont indispensables pour la formation de l’esprit des élèves, pour l’apprentissage des outils à utiliser à l’intérieur et/ou dans d’autres disciplines. Malheureusement, des échecs à répétition de certains élèves y sont régulièrement observés aux différentes évaluations (niveau national et particulièrement local). Cela questionne les acteurs du système éducatif. Cet exposé est un élément d’une recherche en cours que nous menons sur les facteurs d’influence de l’apprentissage et du niveau des élèves à Mayotte. C’est dans ce cadre qu’une enquête a été lancée pour recueillir des données. À la Suite d’un questionnaire, un échantillon a été recueilli. L’objectif poursuivi est d’estimer les paramètres du temps d’apprentissage et du niveau des élèves en mathématiques. L’idée est de mettre en lumière les variables impactant le niveau d’apprentissage et de compréhension des mathématiques.

conférence de David Pouvreau

Titre : Les théorèmes de convergence barypolygonale et leurs applications dans l’enseignement

Résumé :

Le concept de suite barypolygonale et les théorèmes associés seront ici considérés non pour eux-mêmes, mais pour les riches potentialités d’applications à l’enseignement dont ils sont porteurs. D’une part, ces applications sont très larges puisqu’elles sont possibles du milieu de l’enseignement secondaire jusqu’au master et à la préparation du concours de l’agrégation. D’autre part, la diversité des champs mathématiques impliqués est remarquable : géométrie euclidienne élémentaire et calcul vectoriel, algèbres des polynômes et des nombres complexes, calcul matriciel et théorie de la réduction des endomorphismes, analyse discrète et topologie, calcul des probabilités et algorithmique peuvent toutes être impliquées (et connectées) ici, selon le problème considéré et le niveau d’enseignement qui lui est adéquat. En partant des cas les plus simples, accessibles à des collégiens, pour cheminer progressivement vers les résultats très généraux initialement exposés, il s’agira, outre les possibilités concrètes de construction de problèmes qui seront ainsi mises en évidence, de réfléchir sur cette base particulière à certaines questions didactiques spécifiques, telles que : comment introduire la notion de récursivité dans un contexte non calculatoire ? pourquoi et comment passer de l’intuition à la démonstration ? comment faire saisir aux étudiants la force de l’algébrisation de la géométrie ? D’autres questions d’ordre plus général pourront aussi être discutées à cette occasion, telles que : qu’est-ce que la difficulté d’un problème ? quels élargissements du spectre des problèmes abordables sont induits par l’introduction de nouveaux concepts et corps de résultats associés ? quels rôles didactiques peuvent jouer les mises en évidence d’interconnexions entre champs des mathématiques, voire de l’unité de la mathématique ?

conférence d’Alain Busser

Titre : Principes de construction de nombres entiers relatifs et nombres dyadiques

Résumé :

Pour estimer l'avantage d'un joueur à un jeu, Conway a conçu sa théorie des surréels. Celle-ci comprend la construction du nombre par une approche jusqu'à présent inédite. Nous présenterons le principe avec l'étude du jeu cutcake qui permet de construire les nombres entiers relatifs, et du jeu traditionnel hawaïen konane qui permet de construire les nombres dyadiques.

conférence de Patrick Schilli

Titre : Prise en main d’un jeu de cartes pédagogiques Tipont974 pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes dès le CP

Résumé :

Présentation d’un jeu de cartes qui symbolisent les nombres sous différentes formes (nom, écriture chiffrée, constellations de points et de carrés, doigts), d’exemples de manipulations pour les apprentissages du cycle 2 : comparaison, addition & soustraction de plusieurs nombres (en posant les opérations avec les cartes ou en manipulant des jetons sur une piste) et résolution des problèmes (retrouver un état initial, final ou la transformation). Ces cartes pourront servir de matériel de manipulation en complément des cubes, jetons ...

Présentations des ateliers

présentation de konane (conférence d'une demi-heure précédée d’un atelier jeu où les personnes présentes s'affronteront à konane), pour les formateurs d'enseignants (il s'agit de la construction du nombre selon Conway)

atelier alquerkonane où on ne fait que jouer mais en discutant ensuite sur les éventuelles stratégies gagnantes. Tout public mais a priori s'il y a des pythoniens ils devraient être particulièrement intéressés.

présentation de cutcake (conférence d'une bonne demi-heure précédée d'un atelier où on joue à cutcake en version papier-crayon). Public visé : les instituteurs.

atelier "ethnomathématiques" sur les jeux traditionnels : nous présenterons le 21 et Darion, eux nous présentent les jeux mathématiques qu'il y a dans leur tradition.

La 10e semaine des mathématiques a eu lieu à Mayotte du 21 au 26 mars 2022.

Cette dixième semaine des mathématiques aura connu un franc succès, avec de nombreuses manifestations proposées un peu partout sur l'île : ateliers numériques ou jeux dans les lycées et les collèges, activités artistiques ou sportives sur les plages, conférences au CUFR... Le thème retenu cette année, "mathématiques et forme(s)", aura été révélateur de la dynamique actuelle de la communauté mathématique de Mayotte.

L'IREMIS de Mayotte a proposé trois demies journées de conférences et d'ateliers qui auront permis d'échanger entre collègues, de rencontrer des élèves et d'initier de nouveaux projets.

Au programme :

Mercredi 23 mars au CUFR :

10h 30 - 12h conférence 1

Marion Le Gonidec

"Intégrer des éléments d'histoire des mathématiques dans les classes"

14h - 15h conférence 2

Jean-Berky Ngualla

"Enseigner en contexte, une expérience de compter avec des contes"

15h - 16h conférence 3

Patrick Wierusweski

"De l'arithmétique à l'algèbre enseignée ...TAD"

16h30 - 18h: Ateliers/présentations des groupes de travail

Ibrahim Rudasingwa

"Programmation de formes sous Python au lycée Bamana"

Vendredi 25 mars au lycée de SADA

14h - 15 h : conférence 3

Luc Tiennot (en distanciel)

"l'enseignement autour du jeu m'raha wa tso «

15h - 16h : conférence 4

Julien Lavole (en distanciel)

" le dispositif de résolution de problèmes collaborative ResCo «

Samedi 26 mars au lycée de SADA

Dès 8h : jeux en libre accès

10h -12 h : tournoi de m'raha wa bwe

Vous trouverez ci-après une vidéo expliquant les règles du jeu de m'raha wa bwe : Vidéo



Pour la 3Oième Fête de la science, l'IREMIS a organisé une demie journée d'expositions, d'ateliers jeux et de conférences au laboratoire de mathématiques du lycée de Sada